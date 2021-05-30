Kaymakam Uçar, bal arılarını inceledi

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçede arıcılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

İlçede arıcılık yapan Mehmet Koçoğlu'na ait arıları yerinde inceleyen Kaymakam Uçar, arıcılık hakkında da bilgiler aldı. Arıların kendisini sokmaması için özel kıyafet giyen Kaymakam Uçar, arı kovanlarını tek tek açarak inceledi. Arıcılık mesleğinin oldukça zor ve emek isteyen bir meslek olduğunu söyleyen Kaymakam Uçar, arıcı Mehmet Koçoğlu'na bol kazançlar diledi.