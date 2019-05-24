Kaymakamdan Muhtar Taşan'a plaket

ADIYAMAN (İHA) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Dumlu Köyü Muhtarı Hamza Taşan'a, köyde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından plaket takdim edildi.

Muhtar Hamza Taşan, Dumlu Köyü'nde Kuran kursu, cami lojmanı, şadırvan, tuvalet, minare, morg, bayanlar için namaz kılma yeri, bayanlar için Kuran kursu ve 3 dönümlük taziye yerinin düzenlemesini yaptı. Yaptığı hizmetlerle köylülerin takdirini toplayan muhtar, köyün camisini adeta modern bir camiye çevirdi.

Göreve gelir gelmez köyün eksikliklerini tamamlamak için ilk önce cami ve taziye evinden başlayan Muhtar Hamza Taşan, köyün diğer eksikliklerini de zamanla gidereceğini söyledi. Muhtar Taşan, “Muhtarlar, devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görür. Biz de bu anlamda vatandaşlarımızın ve köyümüzün sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Köyümüzün öncelikli eksiklilerini bana ilettiler. Bu anlamda, Kuran kursu, cami lojmanı, şadırvan, tuvalet, minare, morg, bayanlar için namaz kılma yeri, bayanlar için Kuran kursu ve 3 dönümlük taziye yerinin düzenlemesini yaptık. Allah'a şükürler olsun camimizin bakımını yaparak geri kalan diğer eksikliklerini giderdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Köydeki sorunlara el atan Muhtar Hamza Taşan'ın, köy sakinlerini mutlu ettiğini belirten Dumlu Köyü Dernek Başkanı Hüseyin Korkut, "Köyümüze yaptığı bu hizmetlerinden ötürü muhtarımıza teşekkür ediyorum. Artık köydeki sorunlara bahane üretmek yerine çözüm üreten bir muhtarımız var. İnşallah diğer köylere de örnek oluruz. İki ayı dolmadan böyle bir hizmet yapması ne güzel. Biz de bundan sonra elimizden geleni yapacağız İnşallah. Yapılan hizmette emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Yapılan hizmetleri yerinde görmek için Dumlu Köyü'ne giden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise muhtarın örnek davranışından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kaymakam Kaya, "Muhtarımız göreve gelir gelmez Köydeki eksiklikleri bir bir tamamlamaya çalışıyor. Maşallah büyük gayretleri var. Hamza Taşan muhtarımıza köyde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Allah emeklerini boşa götürmesin. Böyle kısa sürede bu hizmetleri yapmak herkesin harcı değil. Kaymakamlık olarak Muhtar Hamza Taşan'a teşekkür plaketi taktim ettik. Emeklerinden dolayı muhtarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Plaket takdiminden sonra taziye evinde verilen iftar yemeğine geçildi.