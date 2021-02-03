Kaymakamlar, Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında toplandı

Valilik toplantı salonunda, vali yardımcıları ve 8 ilçe kaymakamının katıldığı 2021 yılı yatırımları, KÖYDES projesi kapsamında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projeler ve Covid-19 tedbirleri ile diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, ilçelerin ihtiyaç ve talepleri, devam eden yatım ve projeler ile gerçekleştirilen kamu hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Çuhadar, kaymakamlardan, vatandaşların huzuruna ve refahına yönelik sunulan kamu hizmetlerinin en kaliteli ve en iyi şekilde yerine getirilmesi ve takip edilmesi konusunda gerekli hassasiyet ile azim ve kararlılığın gösterilmesini istedi.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıda ayrıca, önümüzdeki günlerde okulların açılacak olması dolayısıyla tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı ilçelerde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ile bundan sonra yapılması gerekenler ele alınarak, ilçelerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.