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Kaymakamlık personellerine deprem semineri

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kaymakamlık personellerine deprem ile ilgili seminer verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaymakamlık personellerine deprem ile ilgili seminer verildi.


Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri tarafından Çelikhan Kaymakamlığı personellerine yönelik deprem eğitimleri gerçekleştirildi. Kaymakamlık konferans salonunda verilen eğitimlerde afetler öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gereken konular ele alındı.


Kaymakamlık personellerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde maske ve mesafe kurallarına dikkat edildi.

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