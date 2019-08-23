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Kaza yapan araçtan fırlayan kadın öldü

Adıyaman’da şarampole yuvarlanan otomobilden dışarı fırlayan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Adıyaman'da şarampole yuvarlanan otomobilden dışarı fırlayan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Abuzer B. idaresindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Safiye Bakır araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Safiye Bakır'ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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