Kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü ölümden döndü

Adıyaman'da bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak şarampole giren hafif ticari araç, uçurumdan aşağıya metreler kala durdu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gelmekte olan Mehmet Erdoğan (29) idaresindeki 02 AAC 205 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından da ağacı devirerek uçuruma metreler kala durdu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç, trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.