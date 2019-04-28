Kaza yaptı yaralandı, yakınları motosikleti kaçırdı

Adıyaman'da, toplama diye tabir edilen motosikletin otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı çocuğun yakınları polis ceza kesmesin diye motosikleti olay yerinden kaçırdı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen plakasız, tescilsiz ve toplama diye tabir edilen motosiklet, Barbaros Hayrettin Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde seyir halindeki Erdal Ç., idaresindeki 46 DV 123 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazada motosiklette bulunan Suriye uyruklu Abdulselam Hubeyit yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastaneye kaldırılması ile birlikte olay yerine polis ekiplerinin geleceğini duyan yaralı gencin yakınları, kazaya karışan motosikleti alarak olay yerinden kaçırdı. Polis ekipleri kazaya karışan ve daha sonra kaçırılan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.