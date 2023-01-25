Kaza yerine giden iki ambulans buzlanma nedeniyle yoldan çıktı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kaza yerine giden 2 ambulans da kayarak yoldan çıktı.

Kaza, Gerger-Yolyurt yolunda meydana geldi. Ramazan Altundağ idaresinde ki 02 KP 430 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yolda ki gizli buzlanma nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı. Araçta Sultan A., Necattin K., Hacı A., Mahmut A., Abdulrezak K., hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine doğru yola çıkan 2 ambulans da kaza yerinde kayarak yoldan çıktı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulans şarampolden kurtarıldı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.