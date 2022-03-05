Kazada 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 1 polis memuru şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece 02.00 saatlerinde Fatih Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi üzeri Adliye Sarayı yakınlarında meydana geldi. Cadde üzerinde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kazada minibüs şarampole devrildi. Maddi hasarlı meydana gelen kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerine çekici çağırdı.

Kazanın meydana geldiği yerde minibüs çekici ile şarampolden çıkartıldığı esnada Mehmet R. D. idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil kaza yerine hızla girerek, polislerin ve vatandaşların arasına daldı.

İkinci kazada otomobil sürücüsü ile olay yerinde bulunan polis memurları Ferhat Kantarcı (41), Eyüp Saz (26), vatandaşlar Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30) ve Yasin Kavak (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Polis Memuru Eyüp Saz (26) şehit olurken ile Ahmet Balıkçı (51)isimli vatandaş hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.