Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilinin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Mustafa Yıldırım (71), idaresindeki 02 DG 699 plakalı otomobil, önceki gün sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurugöl köyü yakınlarında yol kenarında bulunan menfeze çarparak takla atmıştı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Mustafa Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.