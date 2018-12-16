Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 hafta önce Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abuzer Keskin, (63), Beytullah E., idaresindeki 07 ER 629 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Meydana gelen kazada yaralanan yaya Abuzer Keskin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Keskin, kazadan 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.