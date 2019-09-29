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Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören yaya hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Beldesinde Seydi Vakkas Kozak (70) idaresindeki motosiklet yol kenarında yürüyen Muhammet Turan'a çarpmıştı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan Seydi Vakkas Kozak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Seydi Vakkas Kozak, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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