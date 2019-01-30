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Kazada hasar gören ATM çevresine korkuluk takıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada hasar gören bir bankaya ait ATM cihazı onarıldıktan sonra etrafına demir korkuluklar takıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada hasar gören bir bankaya ait ATM cihazı onarıldıktan sonra etrafına demir korkuluklar takıldı.


Kahta- Diyarbakır Karayolu Öğretmenevi civarında bulunan ATM cihazı geçtiğimiz günlerde yaşanılan trafik kazası sonucunda hasar gördü. Hasar gören ATM cihazı onarıldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlarken banka görevlileri tarafından ATM'nin etrafında demir korkuluklar yapıldı.

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