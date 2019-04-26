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Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman’da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, gece geç saatlerde Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvası'nda meydana geldi. Gölbaşı istikametinden Adıyaman şehir merkezine giden Hakan Ferhat Yılmaz (29) yönetimindeki 06 GAK 83 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kaza sırasında otomobilin ön camından fırlayan Hakan Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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