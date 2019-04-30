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Kazaya karışan otomobillerden biri parçalara ayrıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobillerden birisi adete parçalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobillerden birisi adete parçalandı.


Kaza, Adıyaman istikameti Kahta girişinde meydana geldi. Z.F. yönetimindeki 02 KL 997 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve A.T. yönetimindeki 02 KC 588 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobilde de büyük maddi hasar meydana geldi. Ancak 02 KL 997 plakalı otomobilin motor kısmı tamamen parçalandı.


Otomobilin her bir parçası bir savruldu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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