KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok'un kardeşi tutuklandı

PKK Terör Örgütünün sözde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün üçlü yürütme konseyi Başkanı Sabri Ok ve terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan Mizgin (Kod adlı) Arzu Ok'un babası Mehmet Ok tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün üst yönetiminde bulunan ve haklarında kırmızı kategoride arama kararı olan Sabri Ok ile Arzu Ok isimli örgüt mensubu da dahil bir çok örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu, örgütün Kandil bölgesi ile irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarına malzeme sağladığı değerlendirilen Mehmet Ok ve V.A., C.A. ve İ.V. gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli İzmir ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, yasaklı yayınlar ile suç unsuru olabilecek basılı ve dijital materyallere el konuldu.

Kırmızı kategoride aranan Sabri Ok isimli şahsın kardeşi ve Kırmızı kategoride aranan Mizgin (Kod adlı) Arzu Ok'un babası olan şüpheli Mehmet Ok isimli şahıs Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi akabinde tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.