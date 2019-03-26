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Kedi otomobile sıkıştı

Adıyaman’da otomobilin motor kısmına sıkışan ve yaralanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da otomobilin motor kısmına sıkışan ve yaralanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde Emrah Çelik isimli vatandaş park halindeki otomobilini çalıştırdığında motor kısmında kedi sesi duydu. Otomobilin kontağını kapatan şahıs motor kaputunu açtığında kediyi fark etti. Motor kısmında sıkışan ve yaralanan kediyi çıkartamayan şahıs durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak tedavisi için Belediye Veteriner Müdürlüğüne götürdü.

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