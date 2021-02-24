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Kediler sıcak yuvalarına kavuştu

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, daha önce hayata geçirdiği köpek evlerinden sonra şimdi de kedi evlerinin montajına başladı.


Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında parklara kedi ve köpek evleri yerleştirilerek sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri alanların oluşturulması hedefleniyor. Kedi evlerinin ilkinin Karaali Parkı'na monte edildiğini söyleyen belediye yetkilileri, bu proje ile amaçlarının sokak hayvanlarını yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korumak olduğunu söyledi.

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