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Kedinin avıyla oyunu

Adıyaman’da güvercini avlayan kedinin avıyla oyunu ilginç görüntüler oluşturdu.

Adıyaman'da güvercini avlayan kedinin avıyla oyunu ilginç görüntüler oluşturdu.


Adıyaman'da bir kurumun bahçesinde güvercini yakalayan kedi avıyla adete oyun oynadı. Kedi, kanadından yakaladığı güvecin kaçmak istedikçe güvercinin üzerine atlayarak buna müsaade etmedi. Güvercinin çırpınışlarına aldırış etmeyen kedi, avıyla oyun oynamayı sürdürdü.


Güvercine pençeleriyle darbe indiren kedi kaçmasını engelledi. Kedinin güvercini parçalamak istediğini gören vatandaşlar güvercini kurtarmak istese de kedi buna müsaade etmedi. Kedi, avını alarak uzaklaştı.

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