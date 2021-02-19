Keklik kafesleri yakılarak imha edildi

Adıyaman’da kafeslerde keklik ile avcılık yapanları yakalayan jandarma ekipleri keklikleri doğaya saldıktan sonra kafesleri yaktı.
Adıyaman'da kafeslerde keklik ile avcılık yapanları yakalayan jandarma ekipleri keklikleri doğaya saldıktan sonra kafesleri yaktı.
Jandarma ekipleri Karababa Dağı mevkiinde 3 avcıyı kafeslerdeki 6 adet canlı keklik ile birlikte yakaladı. Canlı kekliklerle tuzak kurarak avcılık yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, 6 adet keklik doğaya salındı.
Jandarma ve Doğa Korumu ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri keklik kafeslerini yakarak imha etti.