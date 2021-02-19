Keklik kafesleri yakılarak imha edildi

Adıyaman'da kafeslerde keklik ile avcılık yapanları yakalayan jandarma ekipleri keklikleri doğaya saldıktan sonra kafesleri yaktı.

Jandarma ekipleri Karababa Dağı mevkiinde 3 avcıyı kafeslerdeki 6 adet canlı keklik ile birlikte yakaladı. Canlı kekliklerle tuzak kurarak avcılık yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, 6 adet keklik doğaya salındı.

Jandarma ve Doğa Korumu ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri keklik kafeslerini yakarak imha etti.