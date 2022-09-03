İhlas Haber Ajansı

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Kendini araçların önüne attı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs kendini araçların önüne attı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs kendini araçların önüne attı.


Olay, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Balkar beldesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet İbrahim D. (37) isimli şahıs karayolu kenarında durarak yoldan geçen ağır vasıta araçların önüne kendini attı.


Kahramanmaraş karayolu üzerinde ruhsal sorunları olan şahıs ilk olarak bir tırın önüne atladı ancak tır sürücüsü direksiyonu kırarak son anda şahsa çarpmadan ilerledi.


Şahıs ikinci hamlesini bir kamyonun önüne atlayarak yaptı. M.A. yönetimindeki 02 LC 483 plakalı kamyon yola atlayan Mehmet İbrahim D.'ye çarptı. Kazada yaralanan şahıs Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı ve yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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