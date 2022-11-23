Kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Yukarı Sögütlü Köyünde ikamet eden ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülşen D'den bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. Gülşen D'yi, hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Gülşen D'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında Gülşen D'nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Gülşen Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.