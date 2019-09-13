Kendisini bıçaklayan şahıs yaralandı

Adıyaman'da, kendisini bıçaklayan genç yararlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden T.S., isimli genç, bilinmeyen nedenlerden dolayı eline aldığı bıçak ile vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan T.S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapilan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.