Kent genelinde temizlik çalışması

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri baştan sona temizlemeye devam ediyor.

Şehir merkezindeki yol, kaldırım, park, okul ve ibadet yerlerini yıkayıp, duvarlara ve duraklara yapıştırılan ilanları yerinden söken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde başladığı çalışmaları gün aydınlanıncaya kadar tamamlıyor.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, temiz bir Adıyaman için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.