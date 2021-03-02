Kent merkezindeki dereler ıslah edilecek

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın girişimleriyle kent merkezinde bulunan dere yataklarında ıslah çalışmaları yapılacak.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı ziyaret ederek, Adıyaman'da koku ve kirlilik oluşturan başta Abo Paşa Deresi olmak üzere Çırçır Deresi ve Çimen Kümeevler Deresinin ıslahı için destek istedi. Başkan Kılnıç'ın talebine olumlu cevap veren Bakan Yardımcısı Özkaldı, DSİ Bölge Müdürlüğüne talimat vererek sorunun hemen çözülmesini istedi.

DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ile Adıyaman 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk Adıyaman'daki derelerin ıslahı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Kılınç, DSİ Bölge Müdürü Seven, DSİ Şube Müdürü Ertürk ile Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Ramazan Oruç, Mithat Töken ve belediyenin ilgili birim müdürleri belirtilen derelerde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Derelerin ıslahı konusunda gerekli işlemler yapılacak ve şehrimize nefes aldıran alanlara dönüştürülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.