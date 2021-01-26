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Kent Parkta ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları parklarda da devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘Daha yeşil bir Adıyaman' çalışmaları parklarda da devam ediyor.


Adıyaman Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Kent Parkta gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında parka 4-5 yaşlarında gelişmiş ağaçlar dikmeye başladı.


Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Parktaki ağaç dikme çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

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