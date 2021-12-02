Kesici aletle kendisine zarar veren şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, kesici alet ile kendisine zarar veren bir şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.Ç. (28), isimli şahıs sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi TOKİ Yolu üzerinde eline aldığı kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı. Kolundan ve bileklerinden yaralanan şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.