İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kesinleşmiş hapis cezası olan Suriye uyruklu şahıs yakalandı

Malatya’da 2017 yılında gasp suçuna karışan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Malatya'da 2017 yılında gasp suçuna karışan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Olay, 2017 yılında Malatya'da gerçekleşti. Bir kişinin parasını zorla gasp eden Suriye uyruklu 21 yaşındaki Apdul El Ömer Adıyaman'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz büro Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman kent merkezinde yakalanan şahıs sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.