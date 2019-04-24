Kesinleşmiş hapis cezası olan Suriye uyruklu şahıs yakalandı

Malatya'da 2017 yılında gasp suçuna karışan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Olay, 2017 yılında Malatya'da gerçekleşti. Bir kişinin parasını zorla gasp eden Suriye uyruklu 21 yaşındaki Apdul El Ömer Adıyaman'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz büro Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman kent merkezinde yakalanan şahıs sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.