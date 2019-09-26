Kesmetepe Belediyesi aşure etkinliği düzenledi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Belediyesi öncülüğünde Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bu yıl 1.'si düzenlenen ve her yıl geleneksel hale getirileceği öğrenilen aşure etkinliğine Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Mustafa Orhan ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, "Muharrem ayı dolayısıyla bu yıl 1.'sinin düzenlediğimiz ve her yıl geleneksel hale getireceğimiz aşure etkinliği düzenledik. Aşurenin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olduğunu biliyoruz. Bundan sonra Muharrem ayında aşure etkinliklerimize ayrı bir önem vererek organize etmeye devam edeceğiz. Muharrem ayında tutulan oruçları ve yapılan tüm ibadetleri Allah kabul etsin. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.