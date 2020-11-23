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Kıbrıs Gazisi Covid-19'a yenik düştü

Adıyaman’da Kıbrıs Gazisi ve Gerger eski Belediye Başkanı Ömer Özdemir, korana virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Kıbrıs Gazisi ve Gerger eski Belediye Başkanı Ömer Özdemir, korana virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Bir dönem Adıyaman'ın Gerger ilçe Belediye Başkanlığını yapan Kıbrıs Gazisi Ömer Özdemir (67), korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 15 gündür tedavi gören Kıbrıs gazisi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in, Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir'in babası olduğu öğrenildi.

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