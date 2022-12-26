Kick boks şampiyonlarına madalyaları teslim edildi

Okul Sporları Küçükler - Yıldızlar Kick Boks İl Birinciliği Müsabakaları, il merkezi ve ilçelerinden 48 okul takımı ve yaklaşık 118 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 2 Gün süren müsabakalarda derece elde eden sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından takdim edildi. Bütün sporcuları kutladığını dile getiren Müdür Fikret Keleş, “Centilmenlik içerisinde tamamlanan müsabakalar sona erdi. Müsabakalara sporcular kadar ailelerin de ilgisinin yoğun olduğunu gördük. Bu hem sporcuları hem de bizleri çok mutlu etti. Kick boks yarışmaları sonunda dereceye giren sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Başarılı sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Okul Sporları Şube Müdürü Volkan Akgül ve Sporcuların Aileleri tarafından verildi.