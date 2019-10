Kılıç ustaları Adıyaman'da mücadele etti

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği ile gerçekleştirilen müsabakalara Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir , Erzurum, Elazığ, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kocaeli, Mersin, Muş, Muğla, Osmaniye, Samsun, Sakarya , Sivas , Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 22 ilden 54 kulüp olmak üzere yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında Türkiye Eskrim Şampiyonlarının belli olduğunu belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye'nin birçok ilinden gelen bay ve bayan kılıç ustalarını Adıyaman'da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu büyük organizasyonlar ve müsabakalarda farklı illerden gelen binlerce sporcu madalya için mücadele ederken sadece spor organizasyonu yapmıyoruz. Aynı zamanda ilimizde spor turizmi açısından da büyük bir potansiyeli değerlendirmiş oluyoruz. Türkiye Eskrim Şampiyonasına 22 farklı ilden gelen bay ve bayan sporcu, antrenör, idareciler ve aileleri olmak üzere toplam bin 200 kişi şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldular. Hatta otellerde yer bulamayan sporcuları ve takımları evlerinde ağırlayan sporcularımız ve idarecilerimizin olduğunu öğrendim. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Çünkü ilimizin misafirperliğini en iyi şekilde tüm konuklarımıza göstermiş olduk. Bizler ev sahipliği yaptığımız tüm organizasyonlarda misafir ettiğimiz takımlarımızın en iyi şekilde zaman geçirmesi için gayret gösteriyoruz. Keyifli bir rekabet ortamında tamamlanan müsabakalar sonrasında madalyalarını alan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal ise, “Adıyaman Eskrim sporuna gönül vermiş bir kentimizdir. 3-5 yıl içerisinde gerçekten çıtayı ok adar yükselttiler ki, bu gün Adıyaman'dan Türkiye ve Avrupa Şampiyonu eskrim sporcuları yetişiyor. Milli Takımda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi başarmış olan bu örnek ve güzel şehrimizde yaptığımız her organizasyon başarı ile sona eriyor. Adıyaman'a müsabakalar için gelen her sporcumuz ve takımımız bu şehirden güzel anılarla ayrılıyor” diye konuştu.

Şampiyonlara madalyalarını ve başarı belgelerini Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Türkiye Eskrim Federasyon Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber ve Spor Lisesi Müdürü İbrahim Murat Aksoy takdim etti.