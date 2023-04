Kılıçdaroğlu, Besni'de vatandaşlarla buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Besni'de vatandaşlara seslenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük bir felaket yaşandığını biliyorum. Depremin ikinci günün bu yana depremzedelerin yanındayım. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Osmaniye'deydim. Üçüncü kezdir geliyorum ve yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem milletvekillerimizden, buraya hizmet eden büyükşehir belediye başkanlarımızdan ve onların ekiplerinden de dinliyordum zaten. Bu felaket içinde yıkılan evlerin, dükkanlarınız var. Bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki yeniden yapacağız, iki yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle paraları alacağız diye. Size sözüm söz, söz veriyorum söz, her evi her dükkanı her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz emekçi kardeşlerimiz 15 bin TL hesaplarınıza yatacak ananızın ak sütü gibi size helaldir. Onlar 5'li çetelere veriyor biz halka vereceğiz. Benim saraylarda gözüm yok vatandaş saraylarda oturacak vatandaşın sarayda yaşamaya hakkı var bunu göreceksiniz. Bizim bereketli topraklarımız var neden biz üretmiyoruz. Nohuttu, buğdayı, yulafı eti neden biz üretmeyelim bu bereketli topraklar neden boş kalsın. Çiftçi ile toprağı barıştıracağım çiftçi üretecek çiftçi kazanacak herkesin karnı doyacak” diye konuştu.