Kılıçdaroğlu, depremzedelerin mezarına karanfil bıraktı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret etti.

6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Kılıçdaroğlu'na mezarlık ziyareti sırasında bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş dua okunurken, “Bu Fatiha okumasını ne bilsin” diye bağırdı. Bu sözler üzerine partililer vatandaşa tepki gösterdi. Partililer ile vatandaş arasında tartışma yaşandı.

Kılıçdaroğlu, mezarlıkta vatandaşlar ile sohbet ederek başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, halkla bayramlaşmak üzere mezarlıktan ayrıldı.