Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı Adıyaman'da protesto edildi

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı Adıyaman'da düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Teşkilatı tarafından düzenlenen basın açıklaması Demokrasi Parkı'nda düzenlendi.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve partililerin katıldığı basın açıklamasında sloganlar atılarak yaşanan saldırı kınandı.

Basın açıklaması okuyan İl Başkanı Deniz Çakmak, “Ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunuldu. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır” dedi.

Medya organlarında ve meydanlarda CHP'nin hedef gösterdiğini iddia eden Deniz Çakmak, bu işin sorumlusunun onlar olduğunu kaydetti.

Çakmak açıklamasının devamında, “Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidir. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklarda aynıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. ‘Gün kızgın demiri soğutma günüyse' herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimlerin faalleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarf etmiş olduğu sözlerde dikkate alınarak derhal istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.