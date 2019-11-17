Kılıç'tan, Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Veysel Çalışır'ı evinde ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında EYP patlaması sonucu yaralanarak tedavi altına alınan ve daha sonra taburcu edilerek Adıyaman'daki ailesinin yanına gelen Piyade Uzman Çavuş Veysel Çalışır'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Barış Pınarı Harekatı gazisi Veysel Çalışır ve ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, yaralı askerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yaralı asker Çalışır ise, her zaman yanlarında olduklarını kendilerine ileten Başkan Kılınç'a nazik davranışından dolayı teşekkür etti.