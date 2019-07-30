Kılıç'tan CHP'nin yerel yönetim stratejisi ile ilgili açıklamalar

CHP'nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayından dönen Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, partinin yerel yönetim stratejisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere 25-26-27 Temmuz tarihlerinde Afyon'un Sandıklı ilçesinde yaptığı çalıştaya katılan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, sosyal belediyeciliğe vurgu yaptı. Düzenlenen yerel yönetimler çalıştayına Türkiye genelinde 11'i Büyükşehir, 10'u da il olmak üzere toplamda 252 CHP'li belediyenin katıldığını belirten Kılıç, “Sosyal demokrat belediyeciliğinin ilkelerine bağlı, görev ve sorumluluğunun bilincinde belediye başkanları olarak hizmet etmeye kararlı başkanlarımızla bir arada bulunarak verimli ve kazanımları olan bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bilgi edindiğimiz, tecrübe paylaşımı yaptığımız ve destek kazandığımız bir çalıştay yapılmıştır. Söz konusu çalıştayda CHP Genel Merkez'inde ‘Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi' kurulması kararlaştırıldı. Tüm sorunların çözümü, finansman ve proje üretilmesi gibi konularda Türkiye genelindeki 252 Belediye ile iş birliği yapılacağı vurgulanmıştır. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bire bir görüşme ve değerlendirme imkanı bulduğum değerli başkanlarımız ve partililerimiz olmuştur. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız ve il-ilçe belediye başkanlarımızın pek çoğuyla görüşme gerçekleştirilmiştir. Onlara yeşillikler diyarı Tut ilçemiz hakkında tanıtıcı bilgi vermenin yanında yerel tatlarımızdan Dut Kurusu ve Dut Pekmezi ürünlerimizden de ikram edilmiştir. Belediye başkanlarımızdan Tut ilçemize her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanması yönünde söz aldığımı özellikle belirtmek isterim. Tut ilçemizde kıymetli hemşehrilerimizin hak ettiği en güzel hizmeti alması temel hedefimizdir. Ayrıca tarihi turistik önem ve değere sahip ilçemizin daha çok tanınması ve tanıtılması adına başta hemşehrilerimizin bu ilçede mutlu, sağlıklı, huzurlu yaşamaları esas hedefimizdir. Her şeyden önce ilçemizin imkanlarının iyi bilinmesi, ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Doğru tespit ve teşhis sonrasında öncelik sırasına dikkat ederek hizmet vermenin bilinci ve kararlılığında olduğumuz sürece başarılı olacağımızı belirtmek isterim. Son olarak, Tut İlçemizin gelişerek büyümesi, tanınması ve tanıtılması adına çalışma ve gayretimizi artırarak halkımızın beğeni ve takdirini kazanmak şahsım için en önemli hedeftir” diye konuştu.