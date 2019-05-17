Kılınç, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm ulusun bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, bu cennet vatan uğruna büyük fedakarlıklar göstererek Türk ulusuna bağımsız ve özgür bir ülke bırakan bütün şehitlere ve ebediyete intikal etmiş gazilere şükranlarını sunarak, tüm ulusun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Kılınç, “Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın habercisi olmuştur. Samsun'dan sonra Erzurum, Sivas ve Amasya'ya yayılıp, buradan da tüm ülkeyi kaplayan bu ateş, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrılıp, cumhuriyeti ilanı etmesiyle taçlandırılmasına vesile olmuştur. Kurtuluş Savaşı öncesi, esnası ve sonrasında olduğu gibi bugüne kadar bin bir türlü badireyle uğraşıp, Allah'ın izniyle hepsinden zaferle ayrılan Türk milleti bugün; büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve insani değerlere olan bağlılığıyla dünyanın yükselen güçleri arasında yer almaktadır. Bu gelişim, 2023 hedefiyle yola çıkan AK Parti iktidarıyla önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecektir. Bunu da geleceğin yöneticileri olan pırıl pırıl gençlerimiz yapacaktır. Bundan dolayıdır k, 19 Mayıs gibi ülkemiz için oldukça önemli olan bu tarih gençlerimize armağan edilmiştir. Cennet ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin önünü açmak için iktidar olduğu ilk günden bu yana yönetimde yer almalarını sağlayan, her kademede bu genç dinamiklere yer veren AK Parti, kendisine hedef koyduğu Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında en tepede yer almasını da genç ve çalışkan nüfus ile sağlamıştır. Bu vesileyle, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.