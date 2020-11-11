Kılınç, AK Parti merkez ilçe yönetimiyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Keleş Konağında gerçekleşen programda, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe yönetimine göreve geldiği günden bu yana Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve devam eden hizmetler ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını söyledi.

Başkan Kılınç, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, “AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve kıymetli yönetimiyle bir araya gelerek, belediyemiz tarafından sürdürülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak için teşkilatımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Çünkü biz birlikte aileyiz, birlikte Adıyaman'ız” diye konuştu.