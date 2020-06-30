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Kılınç altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ASKİM tarafından Siteler Mahallesinde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


ASKİM ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman halkı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtip, görev başındaki personele kolaylıklar diledi.


Kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Kılınç'a ve görevli personele teşekkür etti.

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