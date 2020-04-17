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Kılınç devam eden köprülü kavşak çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı büyük ölçüde tamamlanan köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.


Şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Kılınç, son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan ve koronavirüse rağmen ara vermeden devam edilen farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.


Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağına inandığını dile getiren Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı kısa değerlendirmede, “İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı sürece rağmen Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledik. Gelinen nokta hakkında yetkililerden bilgi aldık. İnşallah hemşehrilerimiz en kısa sürede bu önemli hizmete kavuşacak” diyerek, gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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