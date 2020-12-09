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Kılınç Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.


Açıklamasında eşitlik ve barışa vurgu yapan Başkan Kılınç, “Her yıl 10 Aralık tarihinde kutlanan Dünya İnsan Hakları Günün 72. yıldönümünde bir kez daha barış ve eşitliğe vurgu yapmak istiyorum. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. İnsan haklarının tanınmasında Müslüman-gayrimüslim, zengin-fakir, amir-memur herkes eşittir. Can, mal, namus, akıl ve dinin korunması açısından insanlar arasında eşitlik ilkesi esas kabul edilmiştir. Bizde dinimizin bize emrettiği gibi tüm bireylerin eşit olduğunu bir kez daha haykırıyor. Barışın ve eşitliğin tüm dünyada var olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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