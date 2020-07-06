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Kılınç, Eskisaray Mahallesi esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Eskisaray Mahallesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.


Halkla bir araya gelerek sorun, öneri ve taleplerini dinlemeye devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın son adresi, şehrin en eski ve en yoğun mahallelerinden birisi olan Eskisasray Mahallesi oldu.


Eskisaray Mahallesi'ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, “Şehrimizin en eski ve en yoğun mahallerinden birisi olan Eskisaray Mahallemizde esnafımızı ve mahalle sakinlerimizi ziyaret edip, sorunlarını dinledik. Mahallenin kısa sürede çözülebilecek sorunlarını tespit ederek, çözümü için arkadaşlarımıza talimatlarda bulunduk. Adıyaman'ımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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