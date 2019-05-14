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Kılınç, esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntı, talep ve önerilerini dinledi.


Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla yakından ilgilenip, halkla iç içe olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir merkezindeki esnafı gezerek uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Şehrin en işlek noktalarından olan Oturakçı Pazarı ve Kale civarındaki esnafların dükkanına tek tek girerek hem onların, hem de vatandaşın görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, hayata geçirmeyi planladıkları projelerin halkın önerilerine göre gerçekleşmesinin kendilerini de çok mutlu edeceğini söyledi.


Başkan Kılınç'ın halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise bu duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

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