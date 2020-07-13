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Kılınç, Harıkçı Caddesi esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Harıkçı Caddesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.


Harıkçı Caddesine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, “Şehir merkezinin en işlek caddelerinden birisi olan Harıkçı Caddesi'nde esnafımızı ziyaret edip, sorunlarını dinledik. Halkımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Onlar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Esnaflar da, yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

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