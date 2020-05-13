İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kılınç, Hemşireler Haftasını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan hemşireleri ziyaret ederek, çiçek takdim edip Hemşirelik Haftasını kutladı.


Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek burada görevli hemşirelerin gününü kutlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hemşirelerin önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.


Servislerde görevli hemşirelerle tek tek sohbet edip, çiçek takdim eden Başkan Kılınç, “Özveriyle ve meslek aşkıyla her zaman olduğu gibi korona virüsle mücadelede de en ön safta görev alan tüm hemşirelerimizin gününü kutluyoruz. Bu vesileyle bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşirelerimizi ziyaret edip, çiçek takdim ettik. Çünkü onların her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyoruz. Bir kez daha, umutları sevince dönüştürmek için gayretle çalışan tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.