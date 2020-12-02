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Kılınç, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine misafir oldu.


Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret eden Başkan Kılınç, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Ziyarette yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi herkesin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Kılınç, “İhtiyaç sahibi vatandaşımızı evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledik. Amacımız, vatandaşlarımızın dertlerini ortak olmak ve bu sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Gücümüz yettiğince bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz milletimizin hizmetkarıyız” diye konuştu.


Vatandaşlar ise, kendilerini ziyaret ederek dertlerini dinleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

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