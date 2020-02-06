Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Kılınç, Meclis Başkanı Erdoğan ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a Şubat ayı toplantısına katılarak, önemli bilgiler paylaşmasından ötürü teşekkür etti.