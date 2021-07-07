Kılınç, millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Göreve seçilmeden önce seçim vaatleri arasında bulunan Millet Bahçesi projesinin inşaat çalışmalarını yakinen takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Eğriçay'daki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Yüklenici firma yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamada, projenin altyapısının tamamen bitirildiğini söyleyen Başkan Kılınç, fiziki çalışmaların ise yüzde 45'inin tamamlandığını müjdeledi.

Kılınç, “Bu bilinçle her hizmette olduğu gibi Millet Bahçesindeki çalışmaların da her aşamasını takip ediyoruz. İnşallah hemşerilerimize yakışır bir projeyi daha kısa süre içerisinde hizmetlerine sunacağız” diye konuştu.