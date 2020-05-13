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Kılınç, minik şiir severlere ödüllerini takdim etti

Adıyaman Belediyesi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl resmi programla kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen şiir yarışmasında dereceye giren miniklere ödülleri sokağa çıkma izninin olduğu gün verildi.


İl merkezindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen şiir yarışmasında usta şair Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini en güzel okuyan her kategoriden ilk üç öğrenciye ödüllerini Belediye Başkanı Süleyman Kılınç takdim etti. Başkanlık makamında gerçekleşen törene katılan öğrenciler ve velileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak ödüllerini Başkan Kılınç'ın elinden aldı.


Her kategori birincisine bisiklet, ikincilerine tablet ve üçüncülerine paten seti hediye edilen ödül töreninde konuşan Başkan Kılınç, tüm öğrencileri tebrik etti.

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